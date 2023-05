Toekomstige NASA managers moeten 'Armageddon' analyseren voor aparte reden

Iedereen vindt het zijne van Armageddon. Sommige mensen vinden het een topfilm of z’n minst goed vermaak, anderen vinden de blockbuster maar overdreven. Toch kan er niet ontkend worden dat Michael Bays rampenfilm ergens heel handig voor is.In Armageddon komt er een meteoor op de aarde af. De NASA heeft maar een optie: een team van specialisten de ruimte in sturen om de meteoor te stoppen. Een van de belangrijkste leden van het team is Harry S. Stamper (Bruce Willis), die bekend staat als de beste olie-boorder die er is.Stamper en zijn team zullen op de meteoor moeten landen, om hier vervolgens een gat in te boren, een bom in te laten zakken en deze laten ontploffen voordat de meteoor de aarde zal raken.We hebben al heel wat ruimtefilms gezien. Sommige hiervan zijn erg goed in elkaar gezet en behoorlijk geloofwaardig, terwijl andere films juist weer erg knullig in elkaar zijn gestoken. Grappig feitje: de NASA laat Armageddon zelfs zien tijdens hun trainingsprogramma.Dit doen ze niet omdat de film zo goed in elkaar is gezet, maar eerder het tegenovergestelde. Nieuwe NASA managers krijgen de taak om zo veel mogelijk fouten te spotten in de film en aangeven waar Stamper en zijn team het beter hadden kunnen doen.Als je een NASA manager wil worden en deze test wil slagen moet je de 160 fouten spotten die in de film zitten. Duidelijk dus, dat Bays actiespektakel niet echt geloofwaardig genoemd kan worden… Bekijk hieronder nogmaals de trailer