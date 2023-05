Te veel water drinken kan dodelijk zijn, hoeveel liter mag je drinken?

"Drink voldoende water", is het devies van veel voedings- en sportdeskundigen. Water smeert de gewrichten, houdt je vochtbalans op peil, vermindert de vermoeidheid en zo zijn er talloze andere voordelen van het drinken van water. Daarbij kunnen gifstoffen ook door water gemakkelijker worden afgevoerd, maar overdrijf dit vooral niet: te veel water kan gevaarlijk zijn met zelfs dodelijke afloop als gevolg.



Vorige week belandde de Nederlandse 37-jarige Denise in een Mexicaans ziekenhuis, na een zogeheten kriya-detox. Dat is een Indiaas reinigingsritueel waarbij je zes liter water met zout drinkt en hiermee de darmen zou 'schoonspoelen'. Maar zo'n detox kan erg gevaarlijk zijn.



Als je namelijk in korte tijd zo'n grote hoeveelheid water binnenkrijgt, kan je lichaam dit niet verwerken met zelfs een dodelijke afloop. Zo zou in 2005 een 21-jarige Groningse student bij een ontgroeningsritueel in korte tijd zo'n zes liter water hebben gedronken. De jongen overleefde deze stunt ook maar ternauwernood.



Wat gebeurt er precies met het lichaam als je te veel water drinkt? De kans op watervergiftiging neemt toe en dat is gevaarlijk. De vergiftiging ontstaat door een ontregelde waterbalans in het lichaam. Wanneer je te veel water drinkt raakt de verhouding tussen water en natrium in het bloed verstoord. Je lichaam zal er alles aan doen om deze verhouding te herstellen, waardoor de cellen in het lichaam opzwellen. Dit is vooral gevaarlijk voor de hersenen, omdat hier met name minder ruimte is voor deze groter-wordende cellen.



"De nieren kunnen ongeveer 0,7 tot 1 liter per uur verwerken. Als je te veel water drinkt kan dat leiden tot een te laag natriumgehalte in het bloed. Dat kan hartritmestoornissen veroorzaken", legt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum uit.



Het advies is dan ook om zo'n anderhalf à twee liter water gedoseerd gedurende de dag tot je te nemen. Het is belangrijk om goed te luisteren naar je lichaam en niet meer te drinken dan nodig. Waar een sporter meer vocht verliest en dus meer nodig zal hebben, zal iemand in rust minder water drinken. Volgens De Vries geeft het lichaam vooral zelf goed aan wanneer je water moet drinken. "Het is belangrijk om te luisteren naar de dorstfunctie van je lichaam om zo voldoende drinken", legt ze uit.



Daarbij heeft veel water drinken geen voordelen om bijvoorbeeld het lichaam te detoxen. "Het lichaam reinigt zichzelf van nature. Het advies is dan ook vooral om gevarieerd en gezond te eten en gedoseerd te drinken", aldus Lolkje De Vries.

07-05-2023 10:30:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.274

OTindex: 91.008

Natuurlijk moet je ruim water drinken. Alleen niet allemaal in één keer.

Dat kan het lichaam niet verwerken en geeft grote problemen.

Maar geregeld water drinken is alleen maar gezond.

07-05-2023 11:05:56 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.495

OTindex: 22.187

Luisteren naar je lichaam is meestal goed advies - niet alleen m.b.t. vochtinname.

