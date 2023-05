Grapjassen maaien enorme penis in 'perfect' grasveld in chique Britse buurt

Een paar Britse grapjassen hebben zich de woede van elitaire landgenoten op de hals gehaald. De lolbroeken besloten namelijk een enorme penis te maaien in een grasveld in het plaatsje Bath. Tot woede van de bewoners: het grasveld staat internationaal bekend als 'het perfect gemaaide grasveld'.Het grasveld ligt aan een straat vol statige huizen uit de 18e eeuw. Toen de bewoners vanochtend wakker werden, troffen ze geen strakgemaaid gazon, maar een gazon met een fallussymbool. En dat vlak voor de kroning van Prins Charles, waar de buurt een bijzonder feestje voor heeft georganiseerd.Niemand in het plaatsje weet wie er verantwoordelijk is voor deze gruwelijke daad, meldt WalesOnline, waar ook een foto van het veld te zien is.Morgen vieren de bewoners een feestje ter ere van Koning Charles die morgen officieel gekroond wordt. "Vier de 300e verjaardag van de Georgian Era", staat op de uitnodiging. "Versier je eigen kroon, bekijk presentaties over koninklijke mode en bezoek de Georgian Cook die heerlijke recepten klaarmaakt." Of het feest nu nog wel door kan gaan, is niet bekend.