Vrouw laat eileiders verwijderen – jaren later toont een echografie het onmogelijke

Toen Elizabeth Kough drie kinderen had gekregen, besloot ze haar eileiders te laten verwijderen, zodat ze niet opnieuw zwanger zou worden.



Maar vier jaar na de operatie gebeurde het ondenkbare: de zwangerschapstest bleek positief.



Zwanger worden kan op veel verschillende manieren emotioneel zijn. Voor sommigen kan het zwaar aanvoelen, voor anderen is het het gelukkigste moment in het leven als de test positief uitvalt.



Maar voor Elizabeth Kough uit Missouri, VS, was het waarschijnlijk vooral de schok die haar trof toen ze ontdekte dat er een kind in haar baarmoeder zat.



Vier jaar eerder had ze een operatie ondergaan die voor velen wordt gezien als een garantie om niet meer zwanger te kunnen worden. Ze werd geopereerd om haar eileiders te verwijderen.



“Ik had de leeftijd bereikt waarop ik was gaan denken om geen kinderen meer te krijgen,” heeft ze tegen Good Morning America gezegd. “Mijn dokter zei dat het een van de, zo niet het, meest effectieve anticonceptiemiddel was dat er is.”



De schok toen het nieuws kwam

Elizabeth had eerder drie kinderen en toen ze erachter kwam dat ze zwanger was geworden ondanks dat haar eileiders waren verwijderd, was ze ongelooflijk verrast. “Ik was gewoon geschokt, omdat het niet kón gebeuren,” legt ze uit.



Nadat een dokter had bevestigd dat ze zwanger was, koos ze er zelfs voor om naar een andere dokter te gaan, gewoon om er absoluut zeker van te zijn dat de eerste het echt goed deed. “We gingen naar het ziekenhuis en ze maakten een echo, en ze vertelden ons dat hij in mijn baarmoeder zat. En hij zag er goed uit, hij was gezond en het was een normale zwangerschap.”



De kans om zwanger te worden na het verwijderen van de eileiders is extreem klein. Veel artsen hebben er zelfs nog nooit van gehoord.



Maar voor Elizabeth en haar gezin was het een leuke toevoeging, ook al was het niet gepland. Nu noemen ze de jongen hun ‘engel’. “Hij is groot en sterk, hij is een gezond jongetje.”



Hoe is het Elizabeth gelukt om zwanger te worden ondanks de operatie die ze onderging? Volgens een arts en deskundige in de gynaecologie zou dit zijn gebeurd omdat bij het verwijderen van de eileiders de mogelijkheid bestaat dat er een klein gaatje ontstaat. Hierdoor zou de bevruchte eicel toch de baarmoeder kunnen bereiken, door dit zeer kleine gaatje.

En dat had niemand in de gaten.



Sommige mensen doen de grootst mogelijke moeite om zwanger te worden en het lukt niet. Sommigen doen de grootst mogelijke moeite om niet zwanger te raken en voila. Het is een jongen.



Oudgediende



Eileiders verwijderen...wat een onzin.

Ze worden gewoon doorgeknipt of afgeklemd via een laparoscopische sterilisatie. En daar kan inderdaad iets mee misgaan zodat het niet voor de gewenste 100 procent betrouwbaar is.



Écht verwijderen zou alleen nodig zijn als dat medisch noodzakelijk zou zijn.

En dan gaan in de regel de eierstokken gelijk mee.

Dit is weer zo'n onzinverhaal van iemand die echt niet weet waar hij het over heeft.

