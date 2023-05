Pensioenfonds Europarlementariërs komt 300 miljoen tekort en staat op omvallen

Bericht uit Brussel. De belastingbetaler dreigt op te moeten draaien voor de redding van een oud pensioenfonds voor ex-Europarlementariërs. Dat fonds kampt met een tekort van ruim 300 miljoen euro en heeft mogelijk volgend jaar niet meer genoeg geld om aan alle verplichtingen te voldoen, zeggen bronnen. De aanvullende pensioenregeling, gestart in 1990 en beëindigd in 2009, bezorgde het Europees Parlement jarenlang een slecht imago vanwege de goudgerande voorwaarden. Zo kan de uitkering oplopen tot maximaal 6800 euro per maand.



Een meerderheid van het Europees Parlement wil niet dat de belastingbetaler gaat opdraaien voor het gat van 300 miljoen euro. Maar het Bureau, een soort dagelijks bestuur van het Parlement, is verantwoordelijk voor het budget. Daar voelen ze niets voor een faillissement en sluiten ze een financiële injectie niet uit.



Onderzoekscollectief Investigate Europe onthulde deze week dat vijftien van de twintig leden van dat Bureau zelf ooit waren aangesloten bij het omstreden pensioenfonds.De onderzoekswebsite heeft ook een lijst (PDF) met ruim zevenhonderd deelnemers gepubliceerd. Op de lijst staan ook vijftien Nederlandse ex-Europarlementariërs. Onder wie voormalig ministers Maxime Verhagen (CDA), Laurens Jan Brinkhorst (D66) en Karla Peijs (CDA).

05-05-2023 18:22:20 omabep

Quote:

Een meerderheid van het Europees Parlement wil niet dat de belastingbetaler gaat opdraaien voor het gat van 300 miljoen euro

En dan eindigen met deze regel.

Quote:

en sluiten ze een financiële injectie niet uit

En waar komt dit geld vandaan? Hans klok zijn hoge hoed? En dan eindigen met deze regel.En waar komt dit geld vandaan? Hans klok zijn hoge hoed?

