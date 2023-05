Deze villa uit Kuifje staat te koop en is goedkoper dan de originele tekeningen van Hergé

Een echte Kuifje-fan zou hier wel willen wonen. Dit huis in het Belgische Watermaal-Bosvoorde dook op als woning van professor Bergamot in een van de Kuifje-strips. En het prijskaartje? Een stuk lager dan originele tekeningen van de stripheld.Tekenaar Hergé woonde in de buurt van het pand. In 1948 inspireerde hij er het huis van professor Bergomat op. De villa duikt op in De zeven kristallen bollen en in het vervolg De Zonnetempel. De echte villa en die in de strip lijken aan de buitenkant als twee druppels water op elkaar.De woning werd gebouwd in 1905 door Alban Chambon, die ook het Hotel Métropole in Brussel ontwierp. In de loop der jaren werd het gerenoveerd met behoud van de authentieke elementen, maar een nieuwe opfrisbeurt en stijlinjectie kan het pand wel gebruiken. En het prijskaartje? 1.480.000 euro.Een koopje in vergelijking met originele tekeningen van Kuifje. In februari werd een tekening van de stripheld in Parijs nog geveild voor 2,16 miljoen euro en twee jaar geleden werd een wereldrecord gevestigd met de covertekening van het album De Blauwe Lotus waar een verzamelaar zelfs 3,2 miljoen euro voor betaalde.