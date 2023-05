Politie slaat alarm: Smartapparatuur in zonnepanelen maakt communicatiesysteem onbruikbaar

C2000, het cruciale communicatiesysteem waar politie, brandweer en ambulancediensten in noodsituaties mee werken, wordt zwaar verstoord door smartapparatuur. Vooral slechte Chinese omvormers van zonnepanelen maken het systeem onbetrouwbaar, zegt politiebond ACP.



Zo was rondom Paaspop in Schijndel op een zonovergoten 9de april de radioverbinding instabiel, blijkt uit een vertrouwelijk rapport in handen van de Telegraaf. En dat was niet voor het eerst. Naast de inferieure omvormers zijn er volgens de ACP ook te weinig ondersteunende antennes geplaatst. Het systeem is zo lek als een mandje.



“Ik hou mijn hart vast dat het een keer misgaat”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. “C2000 is de aorta van de hulpverlening en de meldkamer het kloppend hart. Er moet veel strenger worden toegezien op het plaatsen van zonnepanelen en omvormers. Desnoods met vergunningen.”



Het probleem is al jaren bekend. In 2019 viel het systeem al eens uit vanwege de omvormers. In 2020 meldde het Agentschap Telecom, nu Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI): “Helaas veroorzaken sommige zonnepaneelinstallaties ernstige storingen op het C2000- netwerk. Deze zonnepaneelinstallaties liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen uit. Als er niets gedaan wordt, wordt het probleem steeds groter.” Er zijn problemen gemeld bij meer dan 100 van de 600 C2000-masten in Nederland.



“Het probleem met de zonnepanelen is als ieder ander 'EMC-probleem’ (elektromagnetische straling), er zijn apparaten die storing veroorzaken en die komen voor in allerlei soorten en maten”, legt een woordvoerder van de RDI uit. “Wij voeren daarom dagelijks markttoezicht uit. Daarbij gaat het om allerlei ’smart-apparatuur’. Dat aantal neemt sterk toe en zal ook toe blijven nemen.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: