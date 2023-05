Man die collega 'stoephoer' noemde, krijgt toch geen 48.000 euro

Slecht nieuws voor een verkoper van een groothandel in badkamerartikelen, die werd ontslagen nadat hij een collega had uitgescholden voor 'kutwijf' en 'stoephoer'. Aanvankelijk kreeg de man 48.000 euro aan ontslagvergoedingen toegekend. Nu kan hij toch naar dat geld fluiten.



De 61-jarige man werkte sinds 2006 als verkoopmedewerker voor een groothandel in sanitair, met vestigingen in Zwolle en Groningen. In die functie was hij opgeklommen tot hoofd van de showroom.



Vorig jaar kwamen de arbeidsverhoudingen echter onder druk te staan, en was er sprake van enkele incidenten waarbij de werknemer zich agressief en intimiderend tegen collega's zou hebben uitgelaten. Zo had de man in februari tegen een collega gezegd 'wat ben je toch een trut'.



Volgens aanwezige collega's werden er destijds ook grovere woorden als 'hoer' en 'slet' gebruikt, en zou de man destijds papieren in het rond hebben gegooid.



In mei 2022 ontstond er een discussie met zijn leidinggevende, waarbij de man ervan werd beticht 'lege afspraken' in zijn agenda te zetten zodat hij niet kon worden ingepland voor afspraken bij klanten. Als gevolg hiervan viel hij uit tegen een vrouwelijke collega.



Volgens zijn werkgever zou de man haar kantoor zijn binnengestormd, en haar schreeuwend hebben uitgescholden voor matennaaier, vuil kutwijf, trut en stoephoer. Ook zou hij haar hebben beticht op zijn baan uit te zijn.



De groothandel ontsloeg de man daarop op staande voet. Volgens de werkgever had de man door intimiderend en agressief gedrag een 'zeer onveilige werkomgeving' voor zijn collega's geschapen.



De werknemer nam daar geen genoegen mee, en stapte naar de rechter. Daar erkende hij zijn collega's te hebben uitgescholden, maar ontkende agressief of intimiderend te zijn geweest. Zo zou hij geen deur hebben opengetrapt.



Zijn uitbarstingen schreef hij toe aan spanningen waarmee hij destijds kampte, als gevolg van te hoge werkdruk. Zijn baan wilde hij niet terug, maar hij claimde wel een aantal ontslagvergoedingen wegens onterecht ontslag.



Aanvankelijk boekte de werknemer succes. Afgelopen augustus oordeelde de kantonrechter in Zwolle weliswaar dat het uitschelden van collega's ontoelaatbaar is, maar dat het ontslag op staande voet gezien de omstandigheden een te zware straf was.



Volgens de kantonrechter had de werkgever meer oog moeten hebben voor de overbelasting van de man, en hem ook eerder een officiële waarschuwing moeten geven.



Daarmee zou het ontslag op staande voet onterecht zijn, en had de man recht op een transitievergoeding van ruim 21.000 euro, de betaling van zijn salaris tijdens de opzegtermijn van ruim 19.000 euro, en een vergoeding wegens onterecht ontslag van 7.500 euro. De werknemer leek dus ontslagvergoedingen van in totaal 48.000 euro mee te zullen krijgen.



Ook moest de werkgever nog een kleine 3.000 euro aan incasso- en proceskosten betalen.



De groothandel besloot echter tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat het gerechtshof in Leeuwarden tot een heel andere conclusie komt dan de kantonrechter.



Uit verklaringen van collega's is volgens het hof komen vast te staan dat de verkoper zich wel degelijk agressief en intimiderend gedroeg. De gebeurtenissen van mei kwalificeren de rechters als 'grensoverschrijdend gedrag' en de uitlatingen die de man daarbij deed 'volstrekt ontoelaatbaar'.



De spanningsklachten van de verkoper waren volgens het hof niet zo ernstig dat zij diens gedrag kunnen verklaren. Ook zou de werkgever oog hebben gehad voor de overbelasting van de man, door zijn taken te verlichten.



"Alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende oordeelt het hof de aard en de ernst van zijn gedragingen zodanig dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is", aldus de uitspraak.



Dat betekent dat de werknemer toch naar de eerder toegekende ontslagvergoedingen grijpt. Ook moet hij opdraaien voor ruim 4000 euro aan proceskosten van zijn voormalige werkgever.

Reacties

