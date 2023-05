Man vergeet AirTag in gecrashte auto en vindt zijn Audi in Polen terug

Autoliefhebbers zouden het liefst – als dat zou kunnen – hun oude auto’s toevoegen op Facebook om toch nog contact te onderhouden. Gewoon, om te kijken hoe het hem (haar?) gaat en waar het oude geliefde blik zich nu bevindt. Wellicht dat AI daar in de toekomst iets in kan betekenen, maar voor nu is het meestal een raadsel waar je auto heengaat na de verkoop. Behalve als je een AirTag vergeet.Ene Ian uit de Amerikaanse staat Pennsylvania crashte in de sneeuw zijn Audi Q5. De eigenaar kreeg geld van de verzekering en de gekreukelde Audi belandde bij een veiling, zo meldt de voormalig eigenaar aan TopGear Nederland. Normaliter zou daarmee de kous af zijn voor de Audi-rijder, totdat hij een pingeltje kreeg van zijn telefoon. Zijn AirTag – die nog in de auto lag – had contact gemaakt en stuurde zijn locatie door.De gecrashte Audi Q5 stond inmiddels 6.700 kilometer verderop in Polen. Wat de auto daar precies doet, is niet bekend, maar het zal niet zijn omdat iemand een unieke plantenbak zocht. Waarschijnlijk wordt de auto daar weer opgelapt door de koper en de Audi krijgt een tweede leven in Oost-Europa. Wat natuurlijk geen probleem hoeft te zijn, als de auto degelijk wordt gerepareerd.Vooralsnog heeft Ian geen contact gelegd met de nieuwe eigenaar van zijn Audi Q5. De Airtag ligt in een klein vakje naast het stuur, zegt de eigenaar. Die zal dus wel gevonden worden binnenkort. Hoe de auto er nu bijstaat, is onbekend. De foto is trouwens gewoon in Amerika genomen, maar de eigenaar vond het cool om Duitse kentekenplaten te monteren.Veertig euro voor een AirTag betalen om te kijken waar je oude auto zich bevindt, klinkt als een prijs die sommige autogekkies best willen betalen. Sowieso is het niet heel netjes om ongevraagd een AirTag of een andere tracker in een auto te stoppen, maar het is ook maar de vraag of het legaal is. Het beste kun je gewoon goed contact onderhouden met de koper van jouw auto.Als iemand overigens een AirTag in jouw auto heeft geplaatst, dan zul je een melding krijgen op je telefoon dat er een onbekende AirTag met je meebeweegt. Zelfs Android gaat dit binnenkort doen. Dit is een maatregel die Apple heeft doorgevoerd om stalken te voorkomen. In dit geval gaan we ervan uit dat het een oprechte fout was van de voormalige eigenaar van de auto.