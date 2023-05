Maak kennis met vanity sizing: wat vroeger maat 38 was is nu 36

Om met name het vrouwelijke ego te strelen, zijn kledingmaten in de loop der jaren aangepast: een maat 36 is nu veel wijder dan een aantal jaar geleden. Het is niet meer dan een slimme marketingtruc die vanity sizing wordt genoemd.



“Het boost je zelfvertrouwen in het pashokje, maar op lange termijn creëert het een gezondheidsprobleem”, waarschuwt diëtiste Sanne Mouha bij HLN. “Je merkt het wanneer je verdikt bent, maar door vanity sizing lijkt het alsof dat tussen je oren zit en doe je er niets aan. Zo maakt het ons onbewust dikker.”



Het gebeurt overal ter wereld en bij alle merken: langzaam wordt kleding wijder, passend bij de steeds dikker wordende mens. Die voelt zich gevleid dat maatje 36 of 38 nog altijd past. In werkelijkheid is hij zomaar een kilo of 5 tot 10 zwaarder dan voorheen.



Een gevaarlijke marketingtruc, aldus de diëtist. “Stel dat je tegenover vorig jaar vijf kilo bent bijgekomen. Je gaat naar de winkel voor een nieuwe broek en daar merk je dat je nog steeds in dezelfde maat past. ‘O, ik ben helemaal niet verdikt! Misschien is mijn broek gewoon gekrompen in de was?’, denk je dan.”

Reacties

04-05-2023 08:59:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.439

OTindex: 28.197

Zo past iedereen in een kindermaatje.

04-05-2023 09:47:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.761

OTindex: 85.601

Wat een idioterie

Je weet toch hoe het met je lichaam gaat zonder dat je daar een kledingstuk met nummer voor nodig hebt.

En als je maat 42 hebt ipv 36 is er nog steeds niks mis met je.



Laatste edit 04-05-2023 09:47

04-05-2023 15:15:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.257

OTindex: 90.988

@allone : Inderdaad. Een spiegel en een weegschaal heeft vrijwel iedereen in huis. Daar heb ík geen nieuwe spijkbroek voor nodig.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: