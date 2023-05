Vermiste Australiër teruggevonden in krokodil

Een vermiste visser uit het Australische Queensland is teruggevonden. Althans, de stoffelijke resten van de man zijn hoogstwaarschijnlijk aangetroffen in de maag van een krokodil. De krokodil werd aangetroffen vlakbij de plek waar de 65-jarige man voor het laatst gezien werd.



De man verdween zaterdag toen hij met een groep vrienden ging vissen. De groep had voor het vissen geprobeerd een krokodil weg te jagen, maar kennelijk zonder succes. Geschreeuw en een plons is het laatste wat van de man vernomen werd.



Volgens de politie waren waarschijnlijk twee krokodillen betrokken bij de aanval die de man het leven kostte. Bij de zoektocht naar de man werden ook twee krokodillen aangetroffen, maar slechts een van hen had menselijke resten in zijn maag. Het lichaam dat in het dier werd aangetroffen moet nog officieel worden geïdentificeerd, maar de kans is groot dat het om de 65-jarige visser gaat.



Het komt niet vaak voor dat mensen slachtoffer worden van een dodelijke aanval van een krokodil. De man zou de dertiende zijn die in het gebied overlijdt aan een krokodillenaanval sinds 1985.



Het verhaal van de opgegeten man lijkt op dat van een 32-jarige quadrijder uit Argentinië, eerder dit jaar. Na een lange zoektocht werden de resten van die man aangetroffen in een aangespoelde haai. De man kon worden geïdentificeerd aan de hand van zichtbare tattoos op de stukken vlees in de maag van het dier.

Reacties

03-05-2023 19:25:36 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.198

OTindex: 19.019

S Ach, dat doet mij denken aan een oud verhaal. Een reisgezelschap had zijn intrek genomen in een hotel dichtbij het strand. "Zijn hier geen krokodillen?" had de reisleider nog gevraagd. "Nee, hier zijn geen krokodillen" antwoordde de hotelbaas.

Maar iedere dag kwam er een hotelgast minder terug om in het hotel te overnachten. "Weet u nou wel zeker dat hier geen krokodillen zijn?" vroeg de reisleider. "Hier zijn echt geen krokodillen." Nadat er opnieuw een aantal hotelgasten was verdwenen, vroeg de reisleider met veel nadruk: "Weet u echt heel, heel zeker dat hier geen krokodillen zijn?"

"Dat weet ik echt heel, heel zeker" antwoordde de hotelbaas. "Die krokodillen durven hier niet eens te komen uit angst voor de haaien."

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: