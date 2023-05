Spanjaard (54) ligt drie maanden dood in auto op luchthaven van Charleroi

Een Spaanse man (54) heeft drie maanden dood in een auto gelegen op het parkeerterrein van luchthaven van Charleroi in Brussel. Beveiligers van de luchthaven vonden het slachtoffer.

Het lichaam van een 54-jarige Spaanse man werd afgelopen vrijdag dood aangetroffen in zijn auto op een van de parkings van de luchthaven van Charleroi, dat meldt Sudinfo. De man zou al sinds eind januari dood zijn.



Het slachtoffer werd ontdekt door beveiligingspersoneel van de luchthaven. De auto trok de aandacht van het beveiligingspersoneel dat op patrouille was. Bij het openen van de auto deden de beveiligers de gruwelijke ontdekking. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

