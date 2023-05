Penisvormige ijsberg gaat viraal: 'Mensen geloven niet dat het echt is'

Met zijn 9 meter hoogte is hij wat groter dan gemiddeld, maar verder lijkt hij qua vorm toch wel erg veel op het mannelijke geslachtsorgaan: een ijsschots voor de oostkust van het Canadese eiland Newfoundland. En dat zorgt natuurlijk voor de nodige grappen op sociale media.De penisvormige ijsberg is gespot door de Canadese fotograaf Ken Perry, afkomstig uit - je raadt het niet - de stad Dildo. Het was een rustige lentedag toen hij zijn drone de lucht in stuurde. Eenmaal boven het stuk ijs zag hij plots een duidelijke gelijkenis met het mannelijke geslachtsorgaan.Vanaf land was dat allemaal nog niet zo goed te zien, vertelt Perry aan The Guardian. "Maar toen ik met de drone eenmaal dichterbij kwam, realiseerde ik me dat de ijsschots verdacht veel leek op een, nou ja, weet je..."Een penis dus. Dat zorgt op sociale media voor een stortvloed aan reacties en hilariteit. "Is dat waar baby-ijsbergen vandaan komen?", reageert iemand. "Global warming coming to fuck us", schrijft een ander. Een vrouw doopte de berg om tot 'dickie berg'.Toch waren er ook kritische reacties. De gelijkenis was zo duidelijk, dat veel mensen aannamen dat de beelden nep zijn, vertelt Perry. "Mensen geloven niet dat het echt is. Ze denken dat het gefotoshopt is. Maar ik kan je vertellen: het is echt."Ook Marc Woodall fotografeerde de schots. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", vertelt hij aan CBC News. "Ik was heel blij om hem te zien, maar hij was duidelijk blijer om mij te zien." Hij noemt het 'het hoogtepunt van dit seizoen tot nu toe'.De penis is niet de enige drijvende ijsberg bij de kust van Newfoundland. IJsbergen komen in de lente veel voor, wanneer het ijs losbreekt van de ijsplaat van Groenland. Volgens de autoriteiten van Newfoundland drijven er nu 66 bergen voor de kust. De ijsbergen trokken in het verleden al veel toeristen, schrijft The Guardian.Voor de penisvormige berg hoef je overigens niet meer naar Newfoundland te trekken: inmiddels is hij een stuk kleiner geworden. Een dag nadat Perry de ijsberg had gespot, is de bolle top ingestort. Het einde van 'dickie berg' leidde tot minstens een herdenkingsvideo. "Weg maar niet vergeten. Voor altijd in ons hart", luidt het bijschrift.Perry vindt het allemaal vooral heel leuk. "Iedereen maakt zich tegenwoordig zorgen over de kosten van levensonderhoud", zegt hij. "Maar als deze berg een glimlach op de gezichten van mensen kan toveren, is het het allemaal waard."