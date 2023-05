Jack Ma was de rijkste man van China, totdat de Chinese overheid ingreep - nu start hij als docent in Japan

Medeoprichter Jack Ma van de Chinese e-commerce gigant Alibaba geeft sinds kort les in Japan. Het is één van de eerste openbare functies die Ma uitoefent, nadat hij in 2020 uit de schijnwerpers verdween onder zware druk van de Chinese overheid.



In zijn nieuwe rol doet Ma onderzoek naar en geeft hij les over duurzame landbouw en voedselproductie, liet Tokyo College, een onderdeel van de universiteit van Tokio, maandag weten.



Ma was door de enorme groei van Alibaba ooit de rijkste man van China, maar raakte in onmin met de Chinese overheid, waardoor hij zich een tijd lang gedeisd moest houden.



Volgens de verklaring van de universiteit van Tokio zal Ma “zijn rijke ervaring en brede kennis over ondernemerschap, management en innovatie” delen tijdens seminars.



Ma begint is per 1 mei begonnen als gastdocent. Daarmee keert de 58-jarige ondernemer terug naar zijn oorspronkelijke professie, want hij begon zijn carrière als leraar Engels.



Ma had in mei 2019, toen hij nog CEO was van Alibaba, al gezegd dat hij zich uit de dagelijkse leiding wilde terugtrekken om tijd te hebben om ook weer te gaan lesgeven. Hij bleef echter wel grootaandeelhouder bij het bedrijf en daarmee zeer invloedrijk.



In oktober 2020 kwam Ma hard in aanvaring kwam met de Chinese overheid. Hij uitte destijds kritiek op het financiële systeem in China. Dat was vlak voordat fintechbedrijf Ant Group, een dochterbedrijf van Alibaba, naar de beurs zou gaan.



Deze beursgang werd echter plotseling afgeblazen. De Chinese overheid uitte in de maanden daarna kritiek op het gebrek aan regulering bij fintechbedrijven. En Ma verdween helemaal uit het publieke leven, een teken dat de Chinese staat wilde laten zien dat zelfs de rijkste man van het land niet onkwetsbaar was voor de lange arm van de Chinese overheid.



Het aandeel Alibaba kwam sterk onder druk te staan en verloor ruim 70 procent van zijn waarde vergeleken met het piekniveau dat eerder in 2020 werd bereikt. Het vermogen van Ma kelderde van omgerekend 55 miljard euro in oktober 2020 naar zo’n 30 miljard euro, zo schat Bloomberg Billionaires Index.



Ma heeft zich, nadat hij uit de gratie was geraakt bij de Chinese politieke leiders, maar zelden in het openbaar laten zien. Wel is hij gaan lesgeven op een school die hij had opgericht in zijn geboortestad Hangzhou in het oosten van China. En onlangs werd hij aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Hongkong.

Als zijn onderwijs maar niet zo goedkoop is als wat er verkocht wordt op Alibaba.

Als ik het goed begrijp, heeft de overheid deze man grondig kaalgeplukt.

