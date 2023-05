Veelbesproken bananenkunstwerk opnieuw opgegeten: Had honger

Voor de een is het waardevolle kunst, voor de ander niet meer dan een snack. Een Koreaanse student heeft bij een bezoek aan het Leeum Museum of Art in Seoel het veelbesproken kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan opgegeten. De reden? "Hij had honger."



Helemaal vreemd is de actie van de student niet. Het kunstwerk is namelijk eetbaar. Het gaat om een banaan die met ducttape is vastgemaakt aan de muur.



"De student zei dat hij het werk heeft opgegeten omdat hij honger had", zegt een woordvoerder van het museum tegen CNN.



Volgens CNN plakte de student de schil van de banaan weer terug op de muur nadat hij het fruit had opgegeten. De schil werd later door het museum vervangen door een nieuwe banaan. Dat gebeurt sowieso elke zeven tot tien dagen, omdat het kunstwerk anders gaat rotten.



Of een knorrende maag echt de reden was voor het opeten van de banaan? De student zelf plaatste een video van zijn actie op Instagram, waaruit je kunt opmaken dat het een opzettelijke actie was:



Het is overigens niet de eerste keer dat een bewonderaar de verleiding niet kon weerstaan. Eerder at beeldend kunstenaar David Datuna de gele lekkernij op toen het werk bij een kunstbeurs in Miami hing.



Cattelans werk heet Comedian, het stamt uit 2019 en zorgt sindsdien voor veel ophef. Het ogenschijnlijk simpele kunstwerk werd namelijk meerdere keren verkocht. Bij de eerste veiling ging het voor 120.000 dollar van de hand.



Het was mogelijk om het werk meerdere keren te verkopen, omdat hij niet de fysieke banaan en ducttape verkocht, maar het concept. Voor dat bedrag word je eigenaar van een certificaat van echtheid en een 14 pagina's tellend document met een instructie hoe het kunstwerk moet worden tentoongesteld.

Reacties

02-05-2023 10:27:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.757

OTindex: 85.597

geen kunst aan

Mijn bananen zijn goedkoper

En hoef je niet eerst van de muur te pellen geen kunst aanMijn bananen zijn goedkoperEn hoef je niet eerst van de muur te pellen

02-05-2023 10:40:44 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.768

OTindex: 39.001

echte kunstkenners doen die banaan in nette plakjes op de pindakaasvloer

02-05-2023 14:15:24 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.204

OTindex: 3.182

@botte bijl : : fijn je weer te zien.



Moet hij nu de kunst betalen? En hoeveel kost dat grapje dan?



Het is dus eigenlijk de kunst om te kijken hoe lang hij kan hangen zonder dat iemand hem van de muur plukt. : fijn je weer te zien.Moet hij nu de kunst betalen? En hoeveel kost dat grapje dan?Het is dus eigenlijk de kunst om te kijken hoe lang hij kan hangen zonder dat iemand hem van de muur plukt.

