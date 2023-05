Man is zelfverklaard pizzatariër en eet al 25 jaar alleen maar pizza

Wat als je eetgewoontes uit je studententijd gewoon doortrekt naar de rest van je leven? Juist, pizza. Heel veel pizza. En dat is precies hoe Dan Janssen z’n leventje leidt. De beste man eet enkel ronde Italiaanse deegschijven, maar dan wel alleen de varianten zonder groente erop.



Dan volgt namelijk een dieet van gluten, kaas en tomatensaus. Geen olijven, uien, paprika of champignons dus. En ook geen artisjokken, asperges of andere groene troep. Van groente wil hij niks weten. Evenmin van vis trouwens.



Wie denkt dat Dan alleen maar pizza eet omdat ‘ie een aardsluie hond is, heeft het mis. De Amerikaan heeft diabetes en kampt dan ook geregeld met een lage bloedsuikerspiegel. Zakt deze, dan kan hij een black-out krijgen, waardoor hij nokkie tegen de grond klettert.



Om dat tegen te gaan, drukt Janssen enkel gluten, kaas en tomatensaus z’n slokdarm in. Hij is er namelijk achtergekomen dat hij zich een stuk beter voelt als hij zich strikt aan dit curieuze dieet houdt.



Iemand die wat minder enthousiast is over het hele pizza-onlydieet, is Dans vrouw. Zij maakt zich heel begrijpelijk zorgen om haar partners levenswijze en wat dit doet met zijn lichaam. Grote zorgen hoeft zij zich echter niet te maken: de pizzatariër onderging een aantal gezondheidstests, waaruit bleek dat onder andere zijn cholesterollevels prima zijn, en dat hij vol energie zit. “Dus misschien valt er wel wat te zeggen voor dat exclusieve pizzadieet”, aldus Dan zelf.



Wie trouwens denkt dat Dan dagelijks met een homp pizzadeeg staat te jongleren in de keuken heeft het mis. Hij zweert bij de magnetron. Ook eet hij veel buiten de deur, maar dan wel alleen in restaurants waar de margherita op de kaart prijkt.



Janssen sluit niet uit dat hij zijn dieet in toekomst wat aanpast, zodat hij ook een willekeurig restaurant naar binnen kan stappen om een vorkje te prikken. Therapie moet hem daarbij helpen.

Reacties

Sja, het zou mijn keuze niet zijn

Gezondheidstests zijn niet nodig: hij heeft diabetes en het is niet ondenkbaar dat zijn ongezonde dieet één van de oorzaken is.

