Jongen in VS (13) neemt stuur over van onwel geworden buschauffeur

Een 13-jarige jongen in de Amerikaanse staat Michigan heeft de inzittenden van een schoolbus behoed voor een ongeluk nadat de chauffeur achter het stuur onwel was geworden. Dillon Reeves aarzelde geen seconde toen hij zag hoe de bestuurster het bewustzijn verloor.Het incident deed zich woensdag voor in Warren, een stad met 140.000 inwoners even ten noorden van Detroit. De leerlingen werden na hun schooldag thuisgebracht toen de chauffeur duizelig werd en buiten bewustzijn raakte.Op beelden van één van de bewakingscamera’s in de bus is te zien hoe Dillon naar voren stapt zodra hij het ziet gebeuren. De jongen remt en stuurt de bus opzij. Door zijn ingreep zou hij een botsing hebben voorkomen met ten minste één auto en een woning, zei een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur later. Bekijk de beelden hier:Te zien is ook hoe de chauffeur, voordat ze het bewustzijn verliest, een paar maal een inhaler naar haar mond brengt. Ze is na het bijna-ongeluk behandeld door hulpverleners, die werden ingeschakeld nadat Dillon zijn medeleerlingen had toegeroepen dat ze het alarmnummer moesten bellen.De jongen werd een dag later tijdens een persconferentie in het zonnetje gezet door de gemeente en het schoolbestuur. “De gemeente Warren is enorm trots op deze jonge held. Deze jongeman kwam in actie en kon zodoende een tragisch ongeluk voorkomen.”Dillons moeder zegt dat haar hart oversloeg toen ze de beelden van de bewakingscamera zag. “Ik kan gewoon niet uitleggen hoe trots ik op hem ben.” Volgens zijn vader leerde Dillon hoe je een auto bestuurt doordat hij hem vroeger op zijn schoot liet zitten als hij over landweggetjes reed. Ook zou de jongen weleens een auto op de oprit mogen parkeren en een ‘geoefend’ bestuurder van golfkarretjes zijn.Zijn moeder schrijft op Facebook dat Dillon een beetje overrompeld is door alle aandacht. Ze vraagt hem met rust te laten en zegt dat hij zijn verhaal nog weleens wil doen ‘als hij er klaar voor is’.