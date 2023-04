Ontslagen schoolhoofd om naakte David krijgt onderscheiding in Italië

Een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester en zelfs een onderscheiding van de stad. Het ontslagen Amerikaanse schoolhoofd Hope Carrasquilla is morgen eregast in Florence. Ze mag daar het Davidbeeld van Michelangelo bewonderen. Een les over het beeld uit de renaissancetijd, leidde tot haar gedwongen vertrek, omdat ouders het pornografisch vonden.Op de Tallahassee Classical School in Florida kregen leerlingen van groep 7 en 8 tijdens kunstles een afbeelding van de naakte David te zien. Twee ouders hadden geklaagd, omdat ze van te voren niet op de hoogte waren gesteld. Dat had volgens de reglementen bij 'controversiële' onderwerpen wel gemoeten. Een derde ouder noemde het pornografie.Haar daaropvolgende ontslag werd wereldnieuws en bereikte ook de burgemeester van Florence. "Belachelijk om kunst als pornografie te zien", schreef hij in een bericht op Facebook en nodigde het schoolhoofd uit. "Kunst is beschaving en degenen die het onderwijzen verdienen respect."Morgenochtend wordt het schoolhoofd door de burgemeester in het zonnetje gezet in het bekende paleis en museum Palazzio Vechio. Welke onderscheiding ze precies krijgt is niet bekend.Mede-organisator is Vrienden van Florence, een Amerikaanse stichting die helpt bij het behoud en de restauratie van verschillende kunstwerken. De voorzitter zegt haar met 'groot respect' te zullen ontvangen.Het ontslagen schoolhoofd reageerde vorige maand enthousiast op de uitnodiging van de burgemeester. "Ik vindt het helemaal wow", zei Carasquilla. "Ik ben al eerder in Florence geweest en heb de 'David' al van dichtbij gezien, maar ik zou het geweldig vinden om te gaan en de gast te zijn van de burgemeester."Het David-standbeeld is meer dan vijf meter hoog en is een van de bekendste voorbeelden uit de renaissancekunst. Het is gemaakt door Michelangelo tussen 1501 en 1504 en toont David die op punt staat de reus Goliath te verslaan. Hij heeft een slinger om zijn schouder hangen.De directeur van Galleria dell'Accademia, waar het beeld is te zien, zei tegen een Italiaanse krant dat je niets begrepen hebt van de Bijbel, Westerse cultuur en kunst als je David als pornografie ziet. "David is het symbool van de renaissance, die stelt de mens centraal in zijn perfectie, zoals hij door God is geschapen."Volgens correspondent Anouk Boone reageren Italianen verbaasd. "Ze vinden het absurd. Het is ondenkbaar om dit eeuwenoude werk als porno te zien. Ook nu er een conservatievere wind waait in het land. Een rechts blad noemde de Amerikaanse school slachtoffer van artistieke bijziendheid."Het schoolbestuur staat nog altijd achter het besluit om het schoolhoofd te ontslaan. "Ouders hadden hier betrokken moeten worden," zei de voorzitter in een interview. Toch blijft ontslag niet zonder gevolgen. Door alle ophef besloot de ontwikkelaar van de lesmethode de licentie voor de school in te trekken.