Fed-voorzitter Powell trapt in grap van Russisch duo dat zich voordoet als Zelensky en verklapt rentestrategie

Voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) Jerome Powell heeft een lange videocall gehouden met Russische grappenmakers die zich voordeden als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De topbankier praatte breeduit over de rentestrategie van de Amerikaanse centrale bank.



Delen van het gesprek, waarin Powell vertelt over de economische impact van renteverhogingen en de kansen op een recessie hoog noemt, zijn op de Russische tv uitgezonden en worden veel gedeeld online.



Op Twitter is een clip te zien, waarin de Fed-voorzitter zegt dat een 'recessie bijna net zo waarschijnlijk is als erg trage groei' dit jaar, omdat de Amerikaanse centrale bank de rente waarschijnlijk nog verder gaat verhogen in 2023. “Dit is de enige manier waarop we de inflatie omlaag krijgen. Het is pijnlijk, maar we hebben geen pijnloze methodes in ons arsenaal”, aldus Powell.



“Voorzitter Powell sprak in januari met iemand die zich voorstelde als de Oekraïense president, maar hem niet bleek te zijn", legt een woordvoerder van de Federal Reserve uit. “Het was een prettig gesprek en vond plaats in de context van onze steun aan het Oekraïense volk in deze uitdagende tijden. Er is geen gevoelige of vertrouwelijke informatie uitgewisseld.”



Het is niet de eerste keer dat de Russische grapjassen Vladimir Kuznetsov en Alexei Stolyarov een wereldleider voor de gek houden, schrijft Bloomberg News. Eerder moesten ECB-voorzitter Christine Lagarde, Boris Johnson en Angela merkel en de Poolse president Andrzej Duda er al aan geloven. De laatste dacht aanvankelijk met de Franse president Emmanuel Macron te praten, maar kreeg argwaan nadat hij de naam van een Pools wodkamerk te goed zou hebben uitgesproken.

