20-jarige Niels is met één druk op de knop miljonair: ‘Ik kan het nog niet geloven!’

Met één simpele druk op de knop werd de 20-jarige Niels Lupker uit Oldenzaal dinsdagavond miljonair. Zijn inleg was slechts één euro. Zijn prijs: 1.201.187,07 euro. „Ik kan het nog steeds niet geloven”, zegt de gelukkige gokker.Niels Lupker deed in het Holland Casino in Enschede mee aan het spel Mega Millions Jackpot, de grootste speelautomatenjackpot van Nederland met een hoofdprijs van meer dan miljoen euro. „En ik gooide er één euro in, ja echt, één euro”, schreeuwde Niels het woensdagavond na tienen uit.Hij was met drie vrienden in het casino in Enschede. „Toen ik die euro erin gooide, begon dat ding ineens te draaien, ging over de 600.000 euro en hield niet meer op.”De vier kameraden wisten niet hoe ze het hadden. Ook voor het Holland Casino is het niet allerdaags, want al snel werd Niels in de spotlights gezet met een cheque met daarop het mega-bedrag.In januari en februari wonnen andere gelukszoekers al meer dan een miljoen met hetzelfde spel in respectievelijk de Holland Casino's in Venlo en Valkenburg. Dinsdagavond was Niels Lupker uit Oldenzaal dus de gelukkige. „We gaan nu snel naar huis in Oldenzaal en daar lekker aan het bier.Dit wordt een geweldig feest”, kraait Niels het uit van vreugde. En woensdag? „Ik moet werken, maar heb mijn baas al gebeld. Ik ben vrij morgen, want dit moeten we vieren. Echt, ik kan het nog steeds niet geloven! Met één euro hé, één euro heb ik meer dan een miljoen gewonnen!”