Dodental sekte Kenia stijgt: 89 mensen hongerden zich uit

Het dodental onder aanhangers van een Keniaanse sekte die geloofden dat ze naar de hemel zouden gaan als ze zichzelf zouden uithongeren, is gestegen naar 89. En dat cijfer kan nog flink oplopen, want het Rode Kruis heeft laten weten dat nog ruim 200 mensen vermist zijn.



Het gaat om leden van de Good News International Church. Sekteleider 'Pastor' Paul Mackenzie Nthenge had zijn volgelingen wijsgemaakt dat ze Jezus konden ontmoeten als ze zouden sterven aan de honger.



Sinds de eerste lichamen werden gevonden, na een tip twee weken geleden, is de politie in Kenia een grote zoekactie gestart naar meer gestorven sekteleden. De afgelopen dagen werden in die zoektocht massagraven gevonden in het Shakahola-bos nabij de kuststad Malindi, in het oosten van Kenia.



Naast de overleden sekteleden werden ook uitgehongerde sekteleden gevonden die nog leefden. In totaal zijn nu 34 mensen overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. "We bidden dat God hen zal helpen om dit trauma te verwerken", zei de minister van Binnenlandse Zaken Kithure Kindiki vandaag.



"We hopen dat ze herstellen en dat ze hun verhaal willen delen over hoe een landgenoot, een medemens, besloot om zoveel mensen pijn te doen. Harteloos, zich verschuilend achter de Heilige Schrift."



Kindiki doelt daarmee op sekteleider Paul Mackenzie Nthenge. Hij is opgepakt, inmiddels zelf in hongerstaking gegaan en zegt te bidden in zijn cel. "Dit had nooit mogen gebeuren", voegt minister Kindiki toe. "Maar de regering verzekert Kenia dat dit in de toekomst nooit meer zal gebeuren."

Reacties

26-04-2023 18:31:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.328

OTindex: 28.194

Als deze mensen overleden zijn zou het best kunnen dat ze postuum gelijk krijgen: Na hun overlijden de here Jezus ontmoeten past toch in de christelijke doctrine, zou ik zeggen.

26-04-2023 19:03:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.724

OTindex: 85.506





: ja idd. Maar dat zou dan ook wel gebeurd zijn als ze op ‘natuurlijke ‘ wijze gestorven waren



Laatste edit 26-04-2023 19:04 Ongelofelijk.. Deze mensen waren wel heel goedgelovig .. wie gelooft er nou alles wat zo’n man zegt? @Emmo : ja idd. Maar dat zou dan ook wel gebeurd zijn als ze op ‘natuurlijke ‘ wijze gestorven waren

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: