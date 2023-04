Nieuw van Mattel: Barbie met Downsyndroom

Speelgoedfabrikant Mattel heeft haar eerste Barbie met het syndroom van Down geïntroduceerd in een poging om haar beroemde poppenassortiment meer inclusief te maken.In een verklaring op dinsdag zei Mattel dat het had samengewerkt met de National Down Syndrome Society in de Verenigde Staten om de pop te maken, die een korter frame en langere torso heeft dan haar andere Barbies.Het gezicht van de nieuwe pop is ook ronder en heeft amandelvormige ogen, kleinere oren en een platte neusbrug, aldus Mattel.“De handpalmen van de pop bevatten zelfs een enkele lijn, een kenmerk dat vaak wordt geassocieerd met mensen met het syndroom van Down,” zei Mattel.De pop is gekleed in een jurk met pofmouwen, versierd met vlinders en bloemen in geel en blauw – kleuren die in verband worden gebracht met het syndroom van Down.Ze draagt een roze ketting met drie opwaartse chevrons die de drie kopieën van het 21e chromosoom voorstellen, en roze enkelpolsters, aldus Mattel.“Ons doel is dat alle kinderen zichzelf kunnen zien in Barbie, terwijl we kinderen ook aanmoedigen om te spelen met poppen die niet op henzelf lijken,” zei Lisa McKnight, Executive Vice President en Global Head of Barbie & Dolls, Mattel, in de verklaring.