Oproep Dierenpark Amersfoort loont: zakjes met drollen stromen binnen

De poepactie van Dierenpark Amersfoort begint te lopen. Dierbezitters hebben de afgelopen dagen tientallen zakjes met uitwerpselen van hun huisdieren ingeleverd. Die worden door de dierentuin gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.



"Het loopt inmiddels best wel goed. Ook vandaag is er al het nodige ingeleverd", beaamt een woordvoerder.



Deelnemers hebben zakjes met drollen van onder meer een slang, gekko, hond, kat, wandelend blad en konijn afgeleverd. "Er komt van alles voorbij. We hopen op zoveel mogelijk verschillende diersoorten. Alles is welkom", aldus de voorlichter.



De wetenschappers zijn benieuwd hoe lang enzymen, oftewel eiwitten, erover doen om voedsel te verteren en voedingsstoffen af te breken in het lichaam. Ook willen ze weten of bijvoorbeeld planteneters andere enzymen hebben dan vleeseters.



Deelnemers moeten een klein beetje poep van hun huisdier verzamelen in een boterhamzakje of hondenpoepzakje. Dat zakje kan vervolgens in een hersluitbaar zakje met zipsluiting, met daarop een sticker met de diersoort en het ras. Rechts voor de ingang staat een grote box waar het zakje ingeleverd kan worden.

