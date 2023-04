11.000 euro aan drugs én een lam gevonden in auto in Schotland

In de Schotse stad Glasgow zijn drie personen gearresteerd nadat de politie voor 10.000 pond, omgerekend ruim 11.000 euro, aan drugs in hun auto had gevonden. En dat was niet het enige: ook nam de politie een gestolen lammetje in beslag, dat zich op de achterbank van de auto bevond.



Het drietal werd afgelopen zaterdag, op 22 april, aangehouden aan de kant van de snelweg. De politie doorzocht vervolgens met hulp van drugshond Billy de auto en vond voor bijna 8000 euro aan heroïne en ruim 3000 euro aan cocaïne in de auto.



Twee mannen, van 52 en 53 jaar oud, en een vrouw van 38 jaar werden gearresteerd en beschuldigd van drugsdelicten.



Het gevonden lammetje is ondergebracht bij een lokale boer, terwijl de politie uitzoekt hoe het jonge schaap in de auto is beland en waar het drietal het vandaan heeft gehaald.

