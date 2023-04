Nauwelijks emailende oud-burgemeester (D66) Almere had 16 gigabyte aan emails

De archieven van de gemeente Almere bevatten een mailbox van 16-gigabyte die toebehoort aan voormalig burgemeester Franc Weerwind (D66). Eerder werd door de gemeente beweerd dat Weerwind ‘nauwelijks e-mails verzond of ontving’. Hierover bericht Omroep Flevoland.



Gedurende zes jaar dat hij burgemeester van Almere was zou hij ‘geen enkele e-mail’ hebben verstuurd en ‘slechts 191 emails hebben ontvangen’. Dit komt neer op ongeveer 32 inkomende e-mails per jaar of twee tot drie per maand. Weerwind zou ‘persoonlijk contact boven e-mail of WhatsApp verkiezen’.



De oorspronkelijke verklaring van de gemeente Almere destijds:

“Ik heb navraag gedaan bij verschillende secretaresses die voor burgemeester Weerwind hebben gewerkt de afgelopen jaren. Allemaal schetsen zij hetzelfde beeld: Weerwind maakte niet of nauwelijks gebruik van e-mail of WhatsApp. Hij prefereerde persoonlijk contact (live of via de telefoon). Dit verklaart het geringe aantal e-mails in de mailbox van Weerwind. Zijn mailbox werd beheerd door het secretariaat, er werden geen mails weggegooid.”



Gemeenten en andere overheidsinstanties zijn verplicht documenten zoals e-mails te bewaren, zodat ze kunnen worden opgevraagd om bijvoorbeeld de totstandkoming van een besluit te achterhalen.



Na verder onderzoek door de gemeente Almere op verzoek van Omroep Flevoland, bleek Weerwind inderdaad meer e-mails te hebben verstuurd en ontvangen dan eerder werd beweerd.



Uit eerdere documenten die Omroep Flevoland ontving, bleek al dat Weerwind ten minste twee e-mails had verstuurd.



Na deze bevindingen is er een nieuwe zoektocht gestart, wat resulteerde in de ontdekking van de 16 gigabyte mailbox. Het exacte aantal documenten is niet bekendgemaakt, maar het gaat vermoedelijk om enkele duizenden.



In 2021 noemde Commissaris van de Koning Leen Verbeek het archief van de gemeente Almere nog ‘een rommeltje.’



Weerwind zelf heeft niet gereageerd op vragen van Omroep Flevoland.

Reacties

25-04-2023 10:22:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.713

OTindex: 85.490

Ai

Iemand die niet graag per email communiceert kan ik begrijpen

Maar dat rommeltje……

25-04-2023 10:54:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.310

OTindex: 28.193

@allone : Inderdaad. Dan ga je je afvragen of er nog méér niet klopt op administratief niveau.Binnen een organisatie die juist gaat over administratie....

