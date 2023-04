Schoolkinderen grijpen in: broedende ooievaars gered van maandelijks luchtalarm

Ooievaars in het Gelderse Alem kunnen opgelucht ademhalen. Het ooievaarskoppel koos onlangs een niet heel strategische plek uit om zich te nestelen. Niet op een ooievaarspaal, een hoge boom of hoogspanningsmast. Nee, een luchtalarm had de voorkeur. Veiligheid voor alles, moet het gevogelte gedacht hebben.Leerlingen van de Odraschool in Alem hielden hun hart vast. Zij waren bang dat de dieren zich volgende week maandag letterlijk dood zouden schrikken, vertelt hun juf aan Omroep Gelderland. Bij de kinderen in groep 7 en 8 vreesden voor het effect van het maandelijkse luchtalarm.Deels eigenbelang natuurlijk, want met een ooievaar die zich doodschrikt kun je fluiten naar een jonger broertje of zusje.Bij de kinderen gingen alle alarmbellen af, en ze maakten zich volgens de juf echt grote zorgen. Dus ze klommen en masse in de pen. ''We hebben net in de taalles geleerd hoe je een nette brief schrijft. Dus de kinderen hebben een brief geschreven waarin ze verzochten of het alarm uitgeschakeld mag worden.'' Hun alarmkreet werd gehoord: de gemeente diende vorige week het verzoek in of het luchtalarm tijdelijk kon worden uitgeschakeld.Wethouder Michiel Alexander de Raaf mocht als vogelvertegenwoordiger het heuglijke nieuws komen brengen. De meldkamer gaf groen licht en het luchtalarm blijft drie maanden stil. Zo kunnen de babyooievaars in rust opgroeien en veilig uitvliegen. En de bewoners van Alem hoeven zich geen zorgen te maken, want als er echt sprake is van een noodsituatie wordt het luchtalarm gewoon ingezet.