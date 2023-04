Peukenproducent Philip Morris kreeg kwart miljoen van staat voor verduurzaming

Een kwart miljoen subsidie voor kankerverwekkende teerstokjes. Tabaksreus Philip Morris heeft in 2021 ruim 268.000 piek ontvangen uit de staatsruif. Dit om de productielocatie van de sigarettengigant in Bergen op Zoom te 'verduurzamen'. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.



Het geld komt uit de koker van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die deelde met de zogenoemde VEKI-regeling subsidies uit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat aan RTL weten dat de subsidie werd verstrekt omdat Philip Morris simpelweg aan de voorwaarden voldeed.



De peukenproducent stortte het bedrag uiteindelijk terug. Het bedrijf besloot de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen, waar het geld voor bestemd was, niet uit te voeren. Volgens het bedrijf wordt er alsnog wel verduurzaamd. De fabriek zou volgens RTL Z van het moederbedrijf zo'n 15,5 miljoen hebben gehad om binnen drie jaar CO2-neutraal te zijn.

Reacties

24-04-2023 18:38:46 Emmo

Stamgast



Het zou natuurlijk óók vreemd zijn als de productie van ongezonde producten wél vervuilend zou (mogen) zijn.

Zolang de productie van sigaretten legaal is, moet een sigarettenfabrikant óók gelijk behandeld worden.

