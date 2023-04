Koppel neemt wraak op Airbnb-verhuurder: 25 dagen lang licht aan en kranen open

Een Zuid-Koreaanse Airbnb-verhuurder moet een rekening van 1.418 euro betalen nadat twee Chinese toeristen 25 dagen lang de kranen lieten lopen en het licht aan lieten, dat melden lokale media. Het koppel heeft vermoedelijk ‘wraak’ genomen omdat ze hun reservering vier dagen van tevoren niet mochten annuleren.



Een man en vrouw hadden voor hun 25-daagse vakantie in Seoel een villa op Airbnb gehuurd. Maar vier dagen voor hun vertrek kwamen ze er achter dat deze niet in de stad, maar in de buitenwijk Mapo-Gu van de Zuid-Koreaanse hoofdstad lag. Het koppel vroeg om de boeking te annuleren, maar dat weigerde de 20-jarige verhuurder.



Het Chinese koppel reisde vervolgens alsnog af, maar nam wraak op de huurder. Het duo zette zoveel mogelijk elektrische apparaten, lichten, waterkranen en gasinstallaties aan. Hiermee verbruikten ze 120.000 liter aan water - vijf keer hoger dan normaal. Het waterbeheer van Seoel liet aan ‘SBS News Korea’ weten dat normaal gesproken acht volwassenen er twee maanden over doen om dit te verbruiken.



Tijdens hun verblijf bleven ze niet in de villa, maar keerde ze slechts vijf keer terug naar het vakantiehuis waarbij ze telkens niet langer dan vijf minuten bleven. De verhuurder kwam pas achter het hoge verbruik toen het koppel weg was en het gasbedrijf belde om te zeggen dat er een enorme stijging in zijn verbruik was. Uiteindelijk kreeg hij een rekening van 1.418 euro (gasrekening van 657 euro, water- en elektriciteitsrekening van 105 euro en nog andere kosten die opliepen tot 656 euro).



De verhuurder had de klantenservice van Airbnb gebeld om hem te helpen, maar volgens het verhuurplatform moest hij het geschil met de toeristen zelf oplossen. Airbnb dekt kosten van schade aan de woning of aan bezittingen, maar niet de rekeningen van nutsvoorzieningen. De huisbaas stuurde nog een berichtje naar het koppel, maar zij zeiden dat de verhuurder het zelf maar moest betalen.

