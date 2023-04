Trouwring gevonden bij stort: We zoeken de eigenaar

Bij afvalbrengstation ACV in Ede is woensdag een trouwring gevonden. Via Facebook probeert ACV de eigenaar op te sporen. "Het komt niet zo vaak voor dat we zoiets kostbaars vinden."Natuurlijk zit er wel eens iets tussen het afval, dat eigenlijk niet weggegooid mag worden. Wie dit overkomt, kan het beste bellen met het contactcentrum van ACV. Daar gaan ze dan kijken om welke afvalstroom het gaat. "Bij de afvalverwerker kijken ze dan of het gevonden is, maar vaak zijn dingen gewoon echt weg. Het sorteren gebeurt trouwens niet hier op deze locatie", laat een woordvoerder weten.Ze benadrukt dat de trouwring niet tussen het afval zat, maar op het terrein is gevonden van het afvalbrengstation. "Een medewerker merkte de ring op. Het is best bijzonder dat we zoiets vinden, dat is niet eerder gebeurd. Omdat het om een trouwring gaat, hebben we besloten om dit te delen op onze socials, in de hoop dat iemand de ring herkent."Wat er in de ring staat gegraveerd, houdt ACV nog even geheim. "Anders kan iedereen ons bellen, we willen natuurlijk niet dat de ring door de verkeerde persoon wordt opgehaald."Hoewel het bericht al bijna honderd keer is gedeeld, heeft de eigenaar zich nog niet gemeld. Ben jij de ring verloren? Neem dan contact op met ACV via 0318 648 160.