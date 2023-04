71-jarige vrouw uit Amsterdam lokt oplichter in de val

Een 71-jarige vrouw uit de Amsterdamse Jordaan heeft begin deze week een jonge oplichter in de val gelokt. De 20-jarige stadsgenoot is aangehouden.



De vrouw werd maandagmiddag gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die diezelfde avond een 'collega' langs zou sturen om de pinpas van de vrouw op te halen. De vrouw kreeg instructies: ze werd gevraagd om de bankpas in een envelop te doen en mee te geven aan deze 'collega'.



"De pientere dame geloofde helemaal niets van dit verhaal", schrijft de politie in een persbericht. De vrouw liet dat echter niet merken en beloofde de pinpas af te geven. Ondertussen schakelde ze de politie in. Enkele agenten in burger stonden 's avonds in en rondom de woning klaar.



Rond 20.30 uur kwam de man de betaalpas ophalen. De vrouw overhandigde hem een envelop, waar haar pinpas niet inzat.



Agenten konden de man op heterdaad aanhouden. De verdachte verzette zich volgens de politie en duwde een agent op de grond. Uiteindelijk wist een collega hem in de boeien te slaan, schrijft NH Nieuws.

Deze domme oplichter hoopt dat andere mensen nog dommer zijn dan hij

