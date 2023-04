Maffialeden bieden ouders 60.000 euro nadat ze hun zoon per abuis in zuur hadden opgelost

Twee Italiaanse gangsters die ervan worden beschuldigd per vergissing een man te hebben vermoord en zijn lichaam in zuur te hebben opgelost, hebben een opmerkelijk voorstel gedaan voorafgaand aan hun proces. Ze bieden aan de ouders van het slachtoffer een vergoeding van tienduizenden euro’s en een appartement aan om de ‘schade’ te compenseren.



De 26-jarige bouwvakker Giulio Giaccio werd meer dan twintig jaar geleden ontvoerd door nepagenten en in het hoofd geschoten. Zijn lichaam werd vervolgens opgelost in zuur. Een buitengewoon gruwelijke misdaad, omdat de twee mannen van de Napolitaanse Camorra-maffia, Salvatore Cammarota (56) en Carlo Nappi (64), dachten dat hij een affaire had met de zus van Cammarota.



Maar het bleek te gaan om een persoonsverwisseling – Giaccio had niets te maken met die vrouw of met de Camorra-clan, die de scepter zwaait in Napels.



De moord vond plaats in 2000, maar de twee maffialeden werden pas in december vorig jaar gearresteerd nadat de politie informatie had gekregen van een ‘pentito’– een voormalige maffioso die informant werd.



Beide mannen staan nu terecht voor moord. Woensdag was de eerste zitting. Blijkbaar hebben ze een ‘compensatie’ aangeboden aan de familie van het slachtoffer. Die schadevergoeding zou bestaan uit 60.000 euro en een appartement ter waarde van 120.000 euro.



Indien de dader van een misdrijf in Italië een schadevergoeding aanbiedt aan een slachtoffer of de familie van het slachtoffer, kan dit worden beschouwd als een verzachtende omstandigheid bij de strafbepaling. Maar de familie van het slachtoffer heeft het aanbod afgewezen en eisen de ‘zwaarste straf'. ,,Geen geld van de wereld kan Giulio terugbrengen. De familie behoudt haar vertrouwen in het rechtssysteem”, zei advocaat Alessandro Motta.

Wat een toestanden.

Ik woon toch liever in NL dan in Italië, geloof ik.

