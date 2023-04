Nederlandse (23) gearresteerd op Filipijnen wegens losbandige groepsseks

Een 23-jarige Nederlandse vrouw is zondag gearresteerd op het Filipijnse eiland Siargao. Volgens lokale media heeft zij zich schuldig gemaakt aan 'onzedelijk en wellustig gedrag'. De vrouw werd samen met andere westerse vakantiegangers opgepakt, nadat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan groepsseks, in het bijzijn van kinderen.



Het is onbekend of de Nederlandse nog vastzit. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan De Telegraaf laten weten niet bekend te zijn met de zaak. In lokale media maakte de burgemeester van General Luna, een kuststad op de Filipijnen, bekend dat de politie had ingegrepen na een melding over onzedelijke en wellustige gedragingen van toeristen. Naast de Nederlandse vrouw werden ook drie Duitsers aangehouden.



Volgens de politiechef van het dorp drong de Nederlandse Yke M. met haar medevakantiegangers zonder toestemming een bar van een resort binnen. Ze zouden onder invloed van alcohol zijn geweest en zonder kleding de zee in zijn gegaan. Volgens het politierapport voerde de groep seksuele handelingen bij elkaar uit in de bar, in het bijzijn van andere gasten van het resort. Daarbij waren ook kinderen aanwezig.



Volgens de politie moest een van de kinderen overgeven. Een ander kind zou weg zijn gerend en liep een snee in haar hoofd op toen ze struikelde. "Met hun daden beledigden de buitenlanders de andere gasten", staat in het rapport. "Die waren verontwaardigd, geschokt en zelfs getraumatiseerd".



Na een korte klopjacht werd de groep opgepakt in hun vakantieverblijf. De burgemeester vertelde in een verklaring dat de vier gearresteerde buitenlanders "niet de duizenden goedgemanierde en respectvolle buitenlandse bezoekers vertegenwoordigen die genoten van hun bezoeken en verblijf op het eiland."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: