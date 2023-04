Nieuwe trein NS heeft wat ”kinderziektes”

NS dacht woensdagochtend een mooie nieuwe trein in gebruik te kunnen nemen. De ”Wesp” werd volgens AT5 aangeprezen als de ”trein van de toekomst” die voldoet aan alle behoeften van de moderne reiziger. Wifi, voldoende stopcontacten, rolstoeltoegankelijke toiletten, en een topsnelheid van 200 kilometer per uur. De trein moest reizigers van Amsterdam Centraal naar Rotterdam brengen. De trein is gemaakt door het Franse bedrijf Alstom.



Moest, want woensdagmiddag was al duidelijk dat de deuren niet goed werkten. Volgens een woordvoerder van de NS zorgde een niet goed afgesloten sensor ervoor dat de machinist niet goed kon zien of de deuren open of dicht waren. Het probleem zou inmiddels zijn verholpen, en de trein kan morgen alsnog gaan rijden. Het ging dan ook om een eerste testritje, zodat de fabrikant de ”kinderziektes” uit het systeem kan halen.

