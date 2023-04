Auto's klappen op elkaar nadat man is ingezakt die gewonde gans wil helpen

De Eindhovense Sterrenlaan was woensdagmiddag het toneel van een chaotisch tafereel. Een man die uit zijn voertuig stapte om een gans te helpen, zakte in elkaar. Kort daarna moest er een bestelbus remmen voor de gans, waardoor de achterliggende bestuurder niet op tijd kon reageren en op de bus klapte.



Dat schrijft de regionale Omroep Brabant. De reeks gebeurtenissen vonden plaats rond 13.00 uur. De bestuurders van de voertuigen raakten niet gewond, maar de gans heeft het voorval helaas niet overleefd.



De man die in elkaar zakte, bestuurde een buurtbus en raakte daarmee de vogel. Hij parkeerde zijn voertuig verderop en stapte uit om het gewonde dier te helpen. Om de geraakte gans te ontwijken moest een bestelbus die net aan kwam rijden flink remmen, met als gevolg dat een automobilist achterop hem knalde. De man die in eerste instantie uitgestapt was om de gewonde vogel te helpen, zakte toen ineens in elkaar.



Omstanders schoten te hulp door 112 te bellen. Ook hebben ze de in elkaar gezakte man geholpen. Toegesnelde hulpdiensten hebben de weg afgesloten en de onwel geworden man naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de gebotste voertuigen zijn nagekeken, maar het was niet nodig om hen over te brengen naar het ziekenhuis.



De gans is naderhand overleden. De dierenambulance heeft de vogel meegenomen.

