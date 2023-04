Ophef over sensuele pose bij Auschwitz: Hoe haal je het in je hoofd?

Ophef over een foto bij Auschwitz-Birkenau. Daarop is een jonge vrouw te zien die sensueel poseert bij de ingang van het concentratiekamp waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan één miljoen mensen werden vermoord. Die foto werd gedeeld op Twitter en daarna veel bekritiseerd. De vrouw en haar partner zouden zich wel erg ongepast gedragen hebben."Vandaag beleefde ik één van de meest indrukwekkende momenten van mijn leven", schreef de twitteraar die bovenstaande foto deelde op haar socialmedia-account. "Helaas leek niet iedereen dat gevoel te delen."Bij publicatie van dit artikel had de tweet al meer dan 30 miljoen mensen bereikt. 'Hoe haal je in je hoofd', vraagt iemand zich af. 'Niet te filmen', merkt een ander droogjes op.Ook het Auschwitz Memorial, de beheerder van het voormalige naziconcentratiekamp, heeft gereageerd op de ontstane commotie. "Foto's helpen ons om nooit te vergeten wat zich heeft afgespeeld. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat ze een plek betreden waar werkelijk één miljoen mensen zijn vermoord. Respecteer hun nagedachtenis."Vier jaar geleden werden bezoekers al eens opgeroepen niet meer op de rails te poseren voor een leuke foto. Het Auschwitz Memorial vroeg toen om respect voor de honderdduizenden Joden die in het kamp werden vermoord en die via diezelfde rails het kamp werden binnengereden. "Er zijn betere plekken dan de plek die de deportatie van honderdduizenden symboliseert", aldus de oproep toen.Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zo'n 6 miljoen Joden vermoord in kampen in diverse delen van Europa. Auschwitz was het grootste vernietigingskamp en werd daardoor een symbool van de Holocaust. Er werden ongeveer 1,1 miljoen mensen omgebracht, zo'n 90 procent van de slachtoffers werd vergast.