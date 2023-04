Schotse ultraloopster legt deel parkoers per auto af en wordt gediskwalificeerd

Een succesvolle Schotse ultraloopster is gediskwalificeerd omdat ze tijdens een wedstrijd van Manchester naar Liverpool een deel van het parkoers met een auto aflegde. De 47-jarige Joasia Zakrzewski eindigde bij de 50-mijlsrace (ruim 80 kilometer) als derde, maar zou 4 kilometer in een auto hebben meegelift.



De wedstrijdleiding ontdekte het bedrog na bestudering van GPS-data, zo meldt BBC News. Op een traject van zo’n vier kilometer bleek ze een gemiddelde snelheid van ruim 56 kilometer per uur te hebben ‘gelopen’.



Een hardloopvriend van de atlete zei dat Zakrzewski erge spijt heeft van haar actie. Volgens Adrian Stott was ze de avond voor de race pas aangekomen na een lange reis van 48 uur vanuit Australië en voelde ze zich misselijk tijdens de race.



,,De race verliep niet volgens plan. Ze zei dat ze zich misselijk en moe voelde tijdens de race en wilde stoppen’’, zei hij. ,,Ze heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek van de raceorganisatoren en hen een volledig verslag gegeven van wat er is gebeurd. Ze heeft oprecht spijt van de ophef die ze heeft veroorzaakt.’’ De zaak is doorverwezen naar toezichthouder UK Athletics. Die moet zich buigen over mogelijke vervolgstappen.



David Ovens, voorzitter van de Schotse atletiekbond, reageerde verbaasd. ,,Het is erg teleurstellend om dit te horen, aangezien Joasia de afgelopen jaren zoveel succes heeft gehad. Ik hoop dat er een onschuldige verklaring is voor haar actie en dat ze haar succesvolle carrière kan voortzetten.’’



Zakrzewski won tijdens haar carrière één keer zilver en twee keer brons tijdens de WK ultramarathon over 100 kilometer. In februari won ze nog de ultramarathon in Taiwan, waarbij in 48 uur tijd zo ver mogelijk moet worden gerend. Ze behaalde een afstand van ruim 411 kilometer, een nieuw wereldrecord.

Reacties

21-04-2023 20:51:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.687

OTindex: 85.443



En ik rijd ook niet stiekem ultra.

Ze had gewoon naar huis / naar de finish moeten gaan, als ze zich niet goed voelde Ultra? Ik loop nooit ultraEn ik rijd ook niet stiekem ultra.Ze had gewoon naar huis / naar de finish moeten gaan, als ze zich niet goed voelde

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: