Chef-kok ziet dat uien op schilderij Van Gogh eigenlijk iets heel anders zijn

Chef-kok Ernst de Witte heeft niet alleen culinair talent, maar ook een schildersoog. Hij zag bij een bezoek aan het Van Gogh Museum in Amsterdam al vrij snel dat op het wereldberoemde doek Rode Kolen en uien helemaal geen ui te bekennen is.De Witte had het meteen in de gaten: "Het waren overduidelijk knofloken, dat zag ik direct. Ik heb ze vaak genoeg in mijn hand gehad. Ik heb het museum benaderd en moest mijn bevindingen onderbouwen. Mijn vrouw en ik hebben een pdf-bestand gemaakt en naar het museum gestuurd."Het museum gaf de kok gelijk en heeft inmiddels de naam van het werk aangepast. Het schilderij van Vincent van Gogh heet nu Rode kolen en knoflook.