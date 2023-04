Bizarre wegblokkade op A10 richting Coentunnel, lange file is het gevolg

Opvallende beelden van de snelweg A10 tussen de Hemhavens en de Coentunnel in Noord-Holland. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat dinsdag aan het begin van de spits een personenauto horizontaal op de rijbaan staat. Daardoor blokkeert de auto de weg.Op de video is te zien hoe een blauwe personenauto de rijstrook blokkeert. Direct achter de auto staat een vrachtauto stil. Weggebruikers die de Coentunnel over willen, moeten de blokkerende voertuigen ontwijken. Rond 17.30 uur stond er negen kilometer file, meldt ANWB verkeersinformatie.De inzittenden van de personenauto en vrachtwagen komen af en toe uit hun voertuig. Zij lijken ongedeerd. Hoe de bijzondere wegblokkade is ontstaan is vooralsnog niet bekend.