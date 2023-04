Het verband tussen geld en geluk in één simpele grafiek

Of geld gelukkig maakt is een vraag, die de mens vermoedelijk al bezighoudt sinds de uitvinding van geld. Vaak is het antwoord: ja, tot een bepaald bedrag word je gelukkiger van een goed gevulde bankrekening. Maar daarna voegt elke extra euro niet zoveel meer toe.Dat is prachtig terug te zien in deze grafiek van Statista. De onderzoekers hebben op de ene as het bbp per land gezet en op de andere as de score van landen op de World Happiness Index.De groene stipjes zijn de landen. Daar valt duidelijk een lijn doorheen te trekken, die de correlatie van beide variabelen duidelijk maakt: hoe hoger het bbp per inwoner, hoe gelukkiger het land. De correlatie is om precies te zijn 0,69. Dat betekent dat er een sterk verband is, al zijn er uitzonderingen. Zo is het inkomen in Hongkong relatief hoog terwijl het land met 5,31 slecht scoort op de geluksindex.Nederland is het vijfde gelukkigste land ter wereld. En ja, ons bbp per inwoner is ongeveer 49.000 euro.