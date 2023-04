Oma wint peperdure Porsche maar houdt liever haar Opel Corsa

Het was überhaupt niet Joanne’s bedoeling om miljonair te worden toen ze een lot in de Omaze Million Pound House Draw kocht. Het was haar meer te doen om het goede doel dat door de loterij wordt ondersteund, een stichting die ongeneeslijk zieke mensen begeleidt. Toch bleek plotseling dat de 49-jarige een prijs te pakken had, en niet de minste…



“Ik kon in eerste instantie niet geloven dat ik de Porsche had gewonnen”, vertelt Joanne aan RTE. “Ik had het eerst niet eens aan mijn man verteld, ik dacht gewoon dat het onzin was.” Toch stond de bolide ter waarde van een slordige 113.000 euro ineens voor de deur. Ondanks dat Joanne en haar man Iain, automonteur van beroep, niet willen houden, konden ze een testritje niet weerstaan. “Hij is zeker een stuk sneller dan onze Opel Corsa.”



Het stel grootouders is op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de Duitse sportwagen. “Hoe graag Iain hem ook wil houden, we kunnen het geld goed gebruiken om onze hypotheek af te betalen”, vertelt Joanne. De rest van het geld zal worden besteed aan hun zes kinderen en vier kleinkinderen.

Reacties

20-04-2023 12:10:29 Mamsie

Oudgediende



Zeer verstandig van die mensen.

20-04-2023 12:25:52 Jawel

Oudgediende



Ik rij ook liever in m'n opeltje dan dat ik me in een porsche de weg op zou moeten begeven...

20-04-2023 13:04:27 Emmo

Stamgast



@Jawel : In een Opeltje kun je ook meer kisten bier kwijt

