Mevrouw De Wolf-De Wolff oog in oog met wolf bij centrum van Doetinchem

Een jonge wolf heeft maandagochtend een woonwijk bij het centrum van Doetinchem op stelten gezet. Het dier werd uiteindelijk verdoofd toen het een dutje deed in een achtertuin, maar daarvoor rende de wolf in alle vrijheid rond, zag ook Silvia de Wolf-De Wolff, die haar hond toevallig uitliet en oog in oog kwam te staan.“In eerste instantie dacht ik dat het een herder was”, zegt Silvia, die de wolf tegenkwam op De Bleek, het grasveld langs de Oude IJssel bij de Wijnbergseweg. “Dus ik riep: ‘hé, hé!’. Op dat moment keek de wolf mij aan en zag ik dat het een wolf was, een echte wilde wolf. Daar schrok ik wel behoorlijk van.” Sylvia belde de politie, wat een bijzonder telefoongesprek opleverde: “Ik zei dat mijn naam Silvia de Wolf-De Wolff was, dus de politieagente schoot in de lach. Ze vroeg nog of het geen familie was, maar ze had wel in de gaten dat het ernstig was. Ik vond het zelf ook wel een beetje spannend…”De wolf werd uitgeput en slapend gevonden in een achtertuin van een woning, waarvan de bewoners ook de politie hadden gebeld. Vervolgens is het verdoofd door een gespecialiseerde dierenarts en overgebracht naar een dierencentrum. “Die hebben het dier daarna ook onderzocht en de wolf was helemaal gezond, hij had geen wonden of zoiets”, zegt Silvia. Het dier kan bijkomen in het dierencentrum en wordt daarna vermoedelijk weer vrijgelaten in de natuur.In de buurt zit de schrik er goed in. Silvia hoopt eigenlijk dat de wolf niet in de buurt van Doetinchem wordt vrijgelaten. “Als je hem van dichtbij hebt gezien, wil je aan de ene kant wel dat de wolf vrijheid heeft. Maar dan lijkt een beschermde omgeving als de Hoge Veluwe mij beter dan een plek hier in het bos bij het ziekenhuis.”