Dalai lama heeft er spijt van dat hij jongen aan zijn tong liet zuigen

De dalai lama, de hoogste spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten, heeft zijn excuses aangeboden voor een video waarin een jongen aan zijn tong zuigt. Op de beelden is te zien hoe de dalai lama een jongen bij een openbare ontmoeting op de lippen kust en hem daarna vraagt aan zijn uitgestoken tong te zuigen.



De video werd massaal gedeeld op sociale media en veroorzaakte daar veel ophef. De 87-jarige dalai lama reageerde via zijn Twitter-account dat de jongen hem vroeg of hij hem een knuffel mocht geven. Waarom de dalai lama hem vervolgens vroeg om aan zijn tong te zuigen blijft onduidelijk. De dalai lama zegt spijt te hebben van het voorval.



Ook is in de reactie te lezen dat de dalai lama "de mensen die hij ontmoet vaker op een ondeugende en speelse manier plaagt, zelfs in het openbaar en voor een camera". Hij biedt zijn excuses aan aan de jongen, zijn familie en aan "zijn vele vrienden over de hele wereld" die hij gekwetst heeft.

