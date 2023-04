Leiding Tweede Kamer intimideert, schoffeert, negeert, sluit buiten en pest

De Tweede Kamer-leiding intimideert, schoffeert, negeert, sluit buiten en pest. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek naar de veiligheid van het parlement als werkomgeving. Het dagelijks bestuur van de Kamer, aangevoerd door voorzitter Bergkamp, is volgens deelnemers van het onderzoek (mede)verantwoordelijk voor de werkcultuur. Een 'grote minderheid' van de deelnemers voelt zich onveilig.



Het 289 pagina tellende rapport van het onderzoek naar de sociale veiligheid, is in handen van de Telegraaf. Volgens de krant concluderen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht dat er sprake is van 'meer dan een reeks incidenten'. Het presidium, de dagelijkse leiding van het parlement, veroorzaakt een 'tamelijk extreme werkdruk'. ''Nee zeggen is er niet of nauwelijks bij'', stelt een geïnterviewde volgens de T.



Een aantal van de leden van het presidium wordt verweten te 'intimideren, schofferen, buitensluiten, negeren, pesten'. Het dagelijks bestuur bestaat uit een zevental Kamerleden en wordt voorgezeten door Vera Bergkamp. In het onderzoek wordt Bergkamp niet bij naam genoemd, wel stellen de onderzoekers dat de problemen ook op dit moment nog spelen.



Kritiek op het presidium kan volgens de T. leiden tot serieuze represailles: ’zwartmakerij, ongefundeerde beschuldigingen van fouten of grensoverschrijdend gedrag, hevige intimidatie – alles met als doel ambtenaren die tegenwicht bieden of kritiek uiten weg te krijgen’. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête die door 428 ambtenaren, 173 fractiemedewerkers en 38 Kamerleden is ingevuld en op 30 interviews met betrokkenen.



Vorige jaar stapte oud-voorzitter Khadjia Arib uit de Kamer. Dit gebeurde nadat Kamervoorzitter Bergkamp een onafhankelijk onderzoek aankondigde naar de gedragingen van Arib tijdens haar voorzitterschap. Volgens anonieme klachten was Arib verantwoordelijk voor een toxische werkcultuur voor medewerkers van de Tweede Kamer. Zelf ontkent Arib dit in alle toonaarden, zij noemt de aantijgingen een dolksteek in de rug.

Reacties

19-04-2023 17:42:50 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.176

OTindex: 3.182

Sommige mensen zijn gewoon zo, ze hebben niet door dat ze dit gedrag vertonen, zelfs niet als iemand er al iets van durft te zeggen.



Ook na deze aantijgingen, zal zij blijven ontkennen. In haar belevenis is ze gewoon en niet abnormaal tegenover haar medemens.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: