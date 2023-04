Politie bezorgt pizza’s na botsing pizzabezorger in Son en Breugel

Zondagmiddag heeft er rond 17.10 uur een verkeersongeval plaatsgevonden op de van Gentlaan in Son en Breugel. Ter plaatse was er een pizzabezorger met zijn scooter tegen een paaltje gereden waarna hij ten val kwam.



Hij werd nagekeken door het ambulancepersoneel en moest na onderzoek mee naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam op de melding af en hoorde verschillende getuige. De pizza’s die de bezorger bij zich had werden door de politie alsnog bezorgd.

Reacties

19-04-2023 14:43:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.660

OTindex: 85.427



En waren ze nog warm?



Verschillende getuige - enkelvoud? Nieuwe taken voor de politie. Bevallingen van baby’s en pizza’s bezorgenEn waren ze nog warm?Verschillende getuige - enkelvoud?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: