Zuid-Korea kampt met jongeren die hun huis niet meer uitkomen

Zuid-Korea kampt met een probleem: jongeren die hun huis niet uitkomen. Om deze ongeïnteresseerde tieners en twintigers bij de maatschappij te betrekken, biedt de overheid hen sinds deze week omgerekend ruim 450 euro per maand.



De nieuwe maatregel is bedoeld om geïsoleerde jongeren aan te moedigen om weer naar school te gaan, werk te zoeken en “hun dagelijkse leven weer op te pakken”, meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Gendergelijkheid en Familie woensdag in een persbericht.



Geïsoleerde jongeren tussen de 9 en 24 jaar komen in aanmerking voor de maandelijkse toelage, zo luidt het persbericht. De regering betaalt omgerekend ruim 450 euro per maand voor voedsel, kleding, huisvesting en andere levensbehoeften van de jongeren.



Zuid-Korea telt maar liefst zo’n 338.000 “kluizenaar-achtige eenlingen” tussen de 19 en 39 jaar, aldus het ministerie van Gendergelijkheid en Familie.



Deze tieners en jongvolwassenen sluiten zich vele maanden, of zelfs jaren, thuis op en vermijden school en werk. Het is vergelijkbaar met het ‘hikikomori’-fenomeen in Japan. Daar kampt de overheid volgens schattingen met ongeveer een miljoen geïsoleerde jongeren.



In Zuid-Korea komen veel van deze jongeren uit armere gezinnen, zo luidt het persbericht. Het mijden van sociaal contact begint vaak al op jonge leeftijd. Oorzaken die worden genoemd, zijn persoonlijk trauma’s, pesten op school, academische stress, familieconflicten of een gebrek aan zorg van ouders of voogden.



De overheid vreest dat langdurige isolatie deze jongeren vatbaar maakt voor depressies en hun lichamelijke groei belemmert vanwege hun onregelmatige levensstijl en gebrek aan voeding.



Ook de samenleving lijdt eronder. Zuid-Korea maakt zich namelijk op voor een sterke afname van de beroepsbevolking. Deskundigen vrezen dat een kleine groep werknemers straks een groeiend aantal gepensioneerden moet gaan onderhouden.



Ondertussen zorgen de stijgende huizenprijzen en de toenemende arbeidsonzekerheid in Zuid-Korea voor een enorme sociale en financiële druk op de jonge generaties.



Dat is terug te zien in de cijfers. Volgens een overheidsonderzoek uit 2019 is meer dan een kwart van de Zuid-Koreanen tussen de 20 en 39 jaar oud ooit depressief geweest. Uit twee andere studies blijkt dat bijna een derde van de Zuid-Koreaanse middelbare scholieren ooit zelfmoord overwoog vanwege academische stress.

