Serveerster ontslagen: maakte cocktails met eigen bloed

Een Japanse serveerster heeft de uitdrukking 'met bloed, zweet en tranen' in een heel nieuw licht gezet. De vrouw werkte zich niet alleen in het zweet, ook voegde ze haar eigen bloed toe aan cocktails. De medewerkster van het Mondaiji Con Café Daku werd op staande voet ontslagen toen haar baas erachter kwam dat ze bloed aan de cocktail van een klant had toegevoegd.



Het voorval zal niet helemaal als een verrassing komen voor de baas. Losjes vertaald betekent Mondaiji Con Café Daku 'Donker Probleemkinderen Café'. Als gebbetje vinden de eigenaren het leuk om mentaal zwakke jonge vrouwen met allerhande problemen in te huren. Ze moeten zich kleden als gothics en donkere make up dragen.



Eén van de vrouwen dook iets teveel in haar rol en besloot een extra detail toe te voegen aan haar werk. Het café heeft de vrouw ontslagen en de zaak een dag gesloten om alle glazen te vervangen. In een tweet noemen ze de actie 'werkterrorisme', waarna excuses zijn aangeboden aan de klanten, weet New York Post.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: