Vrouw weigert blaastest na aanrijding, rijdt stiekem naar huis als agenten vertrekken voor reanimatie

Een vrouw is haar rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze haar blaastest wilde ontwijken door weg te rijden toen de dienstdoende agenten naar een reanimatie in de buurt vertrokken. Ze was kort daarvoor weggereden bij een aanrijding in Kapelle.



,,Erg frustrerend om te zien dat iemand gebruik maakt van andermans leed om er tussenuit te knijpen", schrijft agent Jos-Pieter op het instagramkanaal van de wijkagenten van de gemeente Reimerswaal. Gisteren werden zij opgeroepen om ondersteuning te bieden bij een aanrijding in Kapelle, waarbij de melder achter de weggereden tegenpartij aan was gereden om verhaal te halen.



Dat lukte en de melder en de bestuurster zijn druk in gesprek als de politie aankomt. De weggereden vrouw vertoonde volgens de melder ‘vreemd rijgedrag’ en was niet bereid een schadeformulier voor de aanrijding in te vullen. Toen de agenten beide bestuurders onderwierpen aan een blaastest, weigerde de weggereden vrouw opnieuw.



,,Omdat zij de kenmerken had van iemand die onder invloed was, stond zij op het punt om aangehouden te worden. Op dat moment werden wij echter weggeroepen voor een reanimatie. Deze melding gaat natuurlijk voor alles!”, schrijft de agent op sociale media. De vrouw kreeg het bevel niet meer in de auto te stappen, óók niet om thuis te komen.



,,Na de, helaas niet geslaagde, reanimatie zijn wij terug gereden naar de vrouw. Hier bleek dat de vrouw in haar auto vertrokken was”, schrijft agent Jos-Pieter. Haar rijbewijs is ingevorderd en er wordt een proces verbaal tegen haar opgemaakt.

