Grutto's zitten vol met gif

Het is geen wonder dat er steeds minder grutto's leven in Nederland. In de lever van dode dieren wordt een cocktail aangetroffen van heel veel giftige stoffen. Een onderzoeksteam vond in totaal 49 schadelijke stoffen. „De levers bevatten een gifcocktail van onder andere pesticiden, industriële chemicaliën, medicatie, nicotine en andere producten die voor de mens bedoeld zijn”, vertelt onderzoeksleider Paola Movalli aan het AD. De stoffen zijn niet direct dodelijk, maar kunnen op lange termijn voor negatieve effecten zorgen.



„Chemicaliën kunnen worden overgedragen op de eieren, waardoor de overlevingskans van de kuikens zou kunnen afnemen, ook als de stoffen in maar een lage hoeveelheid voorkomen.”

Reacties

18-04-2023 10:51:29 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.196

OTindex: 4.696

Quote:

„De levers bevatten een gifcocktail van onder andere pesticiden, industriële chemicaliën, medicatie, nicotine en andere producten die voor de mens bedoeld zijn”



Natuurlijk, ik neem ook een dagelijkse portie pesticiden Natuurlijk, ik neem ook een dagelijkse portie pesticiden

18-04-2023 11:20:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.650

OTindex: 85.412

Dit gebeurt niet alleen met grutto’s

Hoe gaat dit aflopen? Aflopende zaak?!

18-04-2023 11:46:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.223

OTindex: 28.192

@allone : Gisteren reed ik met de fiets door de Mastenbroeker polder. Geen gebrek aan kieviten en grutto's.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: