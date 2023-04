Wesley en Ricardo redden zwaan uit muskusrattenklem: Helden zijn het

Een zwaan in een zeer benarde positie is dankzij de moedige actie van Wesley en Ricardo bevrijd. Het dier had een muskusrattenklem om zijn snavel. Wijkagent Doorneveld prijst de heren om hun actie.De Zoetermeerse wijkagent Rob Doorneveld schrijft vol trots over de actie van de mannen op Twitter. "Wesley en zijn collega Ricardo reden in hun bedrijfsbus op de N219. Daar zagen ze een zwaan met zijn snavel in een muskusrattenklem." Volgens de agent zat de zwaan al een aantal dagen in de benarde positie. "Helden zijn het", zegt Doorneveld tegen Editie NL.Om de zwaan te redden moest één van de mannen het water in. "Vervolgens hebben ze de zwaan in hun bus naar de dierenarts gebracht." De zwaan maakt het naar omstandigheden goed. "Hij heeft een bloedtransfusie gekregen en ligt nu te slapen. Het komt, zoals het er nu uitziet, allemaal goed."