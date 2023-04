Wetenschappelijk bewezen: geschoren benen fietsen sneller, en niet zo’n beetje ook…

Voor profs is het de normaalste zaak van de wereld: het scheren van de benen. Het verhaal was altijd dat er dan minder vuil in kwam bij een valpartij en de verzorger na afloop niet een haarbal hoeft te masseren. Maar in een tijd dat alles aero is en iedere marginal gain er eentje is, blijkt het eigenlijk wel anders te zitten. En zo marginal is het ook niet.



Fietsenmerk Specialized zocht namelijk een tijdje geleden in een windtunneltest uit hoeveel het qua aerodynamica scheelt als er geschoren benen op de pedalen zitten of benen met haar erop. Nou, dat scheelt een slok op een borrel: 7 procent, en dat komt neer op zo’n 15 watt. Bij een tijdrit van 40 kilometer loopt het verschil tussen geschoren benen en niet geschoren benen dan al bijna op tot anderhalve minuut.



Dus als je je fietsmaten dit voorjaar de loef wil afsteken dan is het niet alleen voor de schapen scheertijd, maar moet ook je eigen vacht eraan geloven. Scheren maar en je rijdt ze er allemaal af bij een bordjessprint, beloofd. Daarna kun je gelukzalig aan de appeltaart!



Het bericht Wetenschappelijk bewezen: geschoren benen fietsen sneller, en niet zo’n beetje ook… verscheen eerst op Wieler Revue.

Reacties

17-04-2023 19:56:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.643

OTindex: 85.400



Sterker nog. Na mijn valpartij mag ik helemaal niet fietsen.

En lopen gaat lekker langzaam. Met en zonder haar.

Overigens zei iemand dat mijn haar mijn leven gered heeft. (ik viel heel hard op mijn hoofd maar heb een heleboel haar conclusie: scheer vooral niets ) Dank voor de tip. Maar ik hoef niet zo snel.Sterker nog. Na mijn valpartij mag ik helemaal niet fietsen.En lopen gaat lekker langzaam. Met en zonder haar.Overigens zei iemand dat mijn haar mijn leven gered heeft.(ik viel heel hard op mijn hoofd maar heb een heleboel haarconclusie: scheer vooral niets

